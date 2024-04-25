Şanlıurfa'da Sağlık Ocağında Sıkışan Çocuğa İtfaiye Ekipleri Yardım Etti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Sağlık Ocağında Sıkışan Çocuğa İtfaiye Ekipleri Yardım Etti

Şanlıurfa\'da Sağlık Ocağında Sıkışan Çocuğa İtfaiye Ekipleri Yardım Etti

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan bir sağlık ocağında oturan çocuğun ayağı sandalyeye sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğun ayağını kurtardı. Kurtarılan çocuk, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

25.04.2024 15:51
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Şanlıurfa'da sağlık ocağında ayağı sandalyeye sıkışan çocuğun yardımına itfaiye ekipleri koştu.

Olay, Haliliye ilçesinde bulunan bir sağlık ocağında meydana geldi. İddiaya göre, ilçeye bağlı Bamyasuyu Mahallesi'nde bulunan sağlık ocağında oturan Mehmet D. isimli çocuğun ayağı oturduğu sandalyeye sıkıştı. Durumu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çocuğun sandalyeye sıkışan ayağı, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kurtarılan çocuk, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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