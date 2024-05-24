Şanlıurfa'da Sahte Gıda Ürünleri Ele Geçirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Sahte Gıda Ürünleri Ele Geçirildi

Şanlıurfa\'da Sahte Gıda Ürünleri Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen denetimlerde, son tüketim tarihi geçmiş ve ambalajında sahtecilik yapılmış tonlarca gıda ürünü ele geçirildi. Ele geçirilen 5 kamyon ürün imha edildi.

24.05.2024 17:57  Güncelleme: 18:04
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Şanlıurfa'da gerçekleştirilen denetimlerde, son tüketim tarihi geçmiş ve ambalajında sahtecilik yapılmış tonlarca gıda ürünü ele geçirildi. Ele geçirilen 5 kamyon ürün imha edildi.

Şanlıurfa il genelinde satış yapan gıda toptancıları ve işletmelerin büyük çoğunluğunun yer aldığı merkez Eyyübiye ilçesinde, büyükşehir ve ilçe belediyesinin, tarım ve orman ilçe müdürlüğü gıda denetim ekipleriyle denetimleri devam ediyor. Tüketici sağlığını korumak amacıyla aralıksız devam eden denetimlerde onlarca satış noktasını mercek altına alan ekipler, ihbar üzerine gerçekleştirdikleri denetimlerde, özellikle toptan satış yapılan iş yerlerindeki gıda ürünlerini tek tek kontrol etti. Bazı satış yerlerinde yapılan kontrollerde, tavsiye edilen son tüketim tarihi geçmiş büyük miktarda gıda maddesi ele geçirildi. Yapılan denetimlerde, üzerindeki marka ve son tüketim tarihi bilgileri farklı etiketlerle kapatılmış, üretim ve son tüketim tarihi silinerek yeniden etiketlenmiş zeytin, bulgur, meşrubat, kahvaltılık çikolata, gofret, bisküvi, şekerleme, kuruyemiş gibi tonlarca gıda ürününe, imha edilmek üzere el konuldu.

Halk sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozuk ürünleri piyasaya süren işletme sahipleri hakkında yasal işlem yapılırken, tutanakla el konulan yaklaşık beş kamyon ürün ise imha edilmek üzere şehir çöplüğüne gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Sahte Gıda Ürünleri Ele Geçirildi - Son Dakika

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