Şanlıurfa'da kendilerini istihbarat personeli olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları belirlenen 6 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde kendilerini jandarma istihbarat personeli ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları belirlenen 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 1 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığının konuya ilişkin açıklamasına göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Karaköprü ilçesinde bir dernek kurulduğu ve derneğin geçici kurucu başkanı D.Ş.'nin kendisini 'Jandarma İstihbarat Yüzbaşı ve MİT personeli' olarak tanıttığı tespit edildi.

Sahte MİT kimliği dağıtıp para topladılar

Soruşturma kapsamında şüphelilerin derneğe üye olan kişilere sahte MİT kimliği verdikleri, vatandaşlara silah ve kimlik temin etme, adliyedeki işlerini halletme vaadinde bulundukları belirlendi. Derneğin resmi hesap numarası bulunmamasına rağmen 'Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına yatırılacağı' gerekçesiyle farklı miktarlarda usulsüz para toplandığı da tespit edildi.

Operasyonda dernek başkanı D.Ş. ile kendisini avukat olarak tanıtan T.Y. ve E.Y.'nin yanı sıra K.A., A.A. ve M.D. isimli şüpheliler yakalandı.

1 milyon 498 bin lira haksız kazanç elde ettiler

MASAK raporları üzerinde yapılan incelemelerde, şüphelilerin 2026 yılı içerisinde toplam 1 milyon 498 bin lira haksız kazanç elde ettikleri ve söz konusu paraları dernek amacı dışında kullandıkları belirlendi.

Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında, vatandaşların huzur ve güvenliğini hedef alan dolandırıcılık şebekelerine karşı mücadelenin güvenlik güçlerinin kararlı çalışmalarıyla sürdürüleceği kaydedildi.