Şanlıurfa'da seyir halindeki saman yüklü tır alev aldı.
Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunun 3'üncü kilometresinde yaşandı. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 63 K 3679 plakalı saman yüklü tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Aracı yol kenarına park eden sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3.Sayfa › Şanlıurfa'da Saman Yüklü Tır Yangını - Son Dakika
