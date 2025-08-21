Şanlıurfa'da Saman Yüklü Tır Yangını - Son Dakika
Şanlıurfa'da Saman Yüklü Tır Yangını

21.08.2025 07:53
Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunda seyir halindeki tır alev aldı, itfaiye yangını söndürdü.

Şanlıurfa'da seyir halindeki saman yüklü tır alev aldı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunun 3'üncü kilometresinde yaşandı. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 63 K 3679 plakalı saman yüklü tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Aracı yol kenarına park eden sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Gaziantep, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Olaylar, Ulaşım, trafik, Yaşam, Son Dakika

