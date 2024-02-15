Şanlıurfa\'da Sel Felaketi: Kırsal Mahalleler Sular Altında

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Şanlıurfa'da dün gece yaşanan sağanak yağış sonrası birçok kırsal mahalle sel suları altında kaldı. İş makineleri ile su ve balçık tahliye çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa'da iki gün etkili olan sağanak yağış nedeniyle kırsalda birçok mahalle sel suları altında kaldı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Haliliye İlçe Kaymakamı Serap Çetin Özmen, İl Tarım ve Devlet Su İşleri yetkilileri sel suları altında kalan ev, ahır, tarla ve seralarda incelemelerde bulundu.

Ekili arazileri, seraları ve evleri sel suları altında kalan vatandaşlar, zararlarının büyük olduğunu söyledi.

Bölgede iş makineleri ile sel suları tahliyesi yapılırken, hasar tespit çalışmaları ise yetkililerce sürüyor. - ŞANLIURFA