Şanlıurfa'da Sel Felaketi: Kırsal Mahalleler Sular Altında - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Sel Felaketi: Kırsal Mahalleler Sular Altında

Şanlıurfa\'da Sel Felaketi: Kırsal Mahalleler Sular Altında

Şanlıurfa'da yaşanan sağanak yağış sonrası birçok kırsal mahalle sel suları altında kaldı. İş makineleri ile su ve balçık tahliye çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa Valisi ve yetkililer, sel suları altında kalan bölgelerde incelemelerde bulundu. Vatandaşlar büyük zararlarının olduğunu belirtti.

15.02.2024 13:02
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Şanlıurfa'da dün gece yaşanan sağanak yağış sonrası birçok kırsal mahalle sel suları altında kaldı. İş makineleri ile su ve balçık tahliye çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa'da iki gün etkili olan sağanak yağış nedeniyle kırsalda birçok mahalle sel suları altında kaldı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Haliliye İlçe Kaymakamı Serap Çetin Özmen, İl Tarım ve Devlet Su İşleri yetkilileri sel suları altında kalan ev, ahır, tarla ve seralarda incelemelerde bulundu.

Ekili arazileri, seraları ve evleri sel suları altında kalan vatandaşlar, zararlarının büyük olduğunu söyledi.

Bölgede iş makineleri ile sel suları tahliyesi yapılırken, hasar tespit çalışmaları ise yetkililerce sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Sel Felaketi: Kırsal Mahalleler Sular Altında - Son Dakika
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