Şanlıurfa\'da Seyyar Satıcılar Arasında Kavga

Şanlıurfa'da seyyar satıcıların bıçaklı ve demir sopalı yer kavgası kameraya yansıdı. 3 kişinin yaralandığı kavgada tarafları vatandaşlar ayırdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Haşimiye Meydanında yaşandı. Biber satışı yapan yabancı uyruklu 2 seyyar satıcı, yer nedeniyle tartışmaya başladı. Kısa süreli tartışma alevlenerek bıçak ve demir sopanın kullanıldığı kavgaya dönüştü. Tekme, tokat, bıçak ve sopayla birbirlerini darp eden tarafları, çevredeki vatandaşlar ayırdı. Tarafların birbirine acımasızca vurduğu kavgada, 3 kişi hafif yaralandı. Darp edilerek yaralanan 2 seyyar satıcı, vatandaşların tepkisiyle bölgeden uzaklaştı. 2 kişi, daha sonra kalabalık bir grup halinde geri döndü. Diğer satıcının yerinde olmadığını fark eden grup tekrar bölgeden ayrıldı. - ŞANLIURFA