Şanlıurfa'da silahlı kavgada iki kardeş yaralandı

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İki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kardeş yaralandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kardeş yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Şair Nabi Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yaralanan kardeşler Sait İ. ve Halil İ. (19), ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.