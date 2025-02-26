Şanlıurfa'da eve silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da eve silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa\'da eve silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir evde düzenlenen silahlı saldırıda karı-koca hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

26.02.2025 19:19
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda karı-koca hayatını kaybederken; 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kısas Mahallesi'nde daha önce aralarında husumet bulunan akrabası Hüseyin Özbay'ın evine gitti. C.Ö. yanındaki pompalı tüfekle karı koca Hüseyin ve Dursun Özbay ile çocukları Yusuf ile gelinleri İsmet Özbay'a ateş açtı.

KARI KOCA HAYATINI KAYBETTİ

Silah sesleri üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye giden sağlık ekipleri, karı-koca Hüseyin ve Dursun Özbay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı İsmet ve Yusuf ise ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, katil zanlısı C.Ö.'yü gözaltına aldı. Hayatını kaybeden karı-kocanın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da eve silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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