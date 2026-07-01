Şanlıurfa\'da Sokak Köpekleri 1,5 Yaşındaki Çocuğu Saldırdı

Şanlıurfa'da başıboş sokak köpeklerinin saldırdığı 1 buçuk yaşında çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Halfeti ilçesine bağlı Yukarı Göklü kırsal Mahallesi'nde yaşandı. Evinin önünde oyun oynayan 1 buçuk yaşındaki M.A.A. başıboş bir sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yaralanan çocuk ilk önce Halfeti Devlet Hastanesi'ne, oradan da Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA