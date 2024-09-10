Şanlıurfa'da Çocuk Sulama Kanalında Boğuldu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Çocuk Sulama Kanalında Boğuldu

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına giren çocuk boğuldu. Olay, Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Amaçlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mahalle yakınlarından geçen sulama kanalına giren yabancı uyruklu Muhammed Beşir (14), akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Şanlıurfa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ile dalgıç polisler yönlendirildi. Kanalda arama yapan ekipler, Beşir'in cesedini olay yerine yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta buldu. Sudan çıkarılan ceset incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10.09.2024 10:59
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Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına giren çocuk boğuldu.

Olay, Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Amaçlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mahalle yakınlarından geçen sulama kanalına giren yabancı uyruklu Muhammed Beşir (14), akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Şanlıurfa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ile dalgıç polisler yönlendirildi. Kanalda arama yapan ekipler, Beşir'in cesedini olay yerine yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta buldu. Sudan çıkarılan ceset incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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