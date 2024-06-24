Şanlıurfa'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, kırsal Kısas Mahallesi mevkiisinden geçen sulama kanalında bir erkek cesedi bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ve dalgıç polis ekipleri, cesedi kanaldan çıkardı. Ceset, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

24.06.2024 14:59
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, kırsal Kısas Mahallesi mevkiisinden geçen sulama kanalında yaşandı. Kanalda erkek cesedini fark eden vatandaşlar, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ve dalgıç polis ekipleri, cesedi kanaldan çıkardı. Yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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