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Şanlıurfa'da Sünger Deposunda Yangın - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Sünger Deposunda Yangın

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bulunan bir sünger deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının elektrik kontağından çıktığı düşünülüyor. Yangın sonucunda depo kullanılamaz hale geldi ve maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa\'da Sünger Deposunda Yangın
15.01.2024 - 14:30,  Güncelleme: 14:33
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sünger deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Viranşehir ilçesindeki Eski Sanayi Sitesinde yer alan bir sünger deposunda meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangın, içerideki süngerlerin tutuşmasıyla kısa sürede tüm depoyu sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası kontrol altına alınan yangında, depo kullanılamaz hale geldi, maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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