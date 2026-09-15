Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

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Şanlıurfa'da yeni nesil suç örgütlerine finansman sağladıkları belirlenen 7 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Zanlıların banka hesaplarında 1,5 milyar liralık hareketlilik olduğu tespit edildi.

Şanlıurfa'da yeni nesil suç örgütlerine finansman sağladıkları belirlenen 7 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Zanlıların banka hesaplarında 1,5 milyar liralık hareketlilik olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığının operasyonla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığımız tarafından düzenlenen operasyonda, yeni nesil suç örgütlerine finansman sağladığı tespit edilen ve hesaplarında 1,5 milyar lira para hareketliliği bulunan 7 şüpheli yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve tefecilik suçlarına yönelik Şanlıurfa'da operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucunda yakalanan şüphelilerin; yeni nesil suç örgütlerine finansman sağladıkları, vatandaşlarımıza yüksek faizle borç verdikleri ve yüksek faizle verdikleri paraların teminatı olarak çek ve senet imzalatıp vatandaşlarımızı baskı altına aldıkları tespit edildi."

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Finans, Banka, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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