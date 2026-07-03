Şanlıurfa\'da Trafo Yangını Korku Yarattı

Şanlıurfa'da cadde üzerindeki trafoda çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Yangın, Viranşehir ilçesi Kışla Mahallesi Askerlik Caddesi üzerindeki elektrik trafosunda meydana geldi. Trafodan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, trafoda çıkan yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, trafoda maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA