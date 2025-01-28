Şanlıurfa'da Trajik Olay: Anne ve İki Kızı Ayrı Mezarlıklarda Defnedildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Trajik Olay: Anne ve İki Kızı Ayrı Mezarlıklarda Defnedildi

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Kızlarını öldürüp intihar eden Serap Kesik ile çocukları, Şanlıurfa'da ayrı mezarlıklarda defnedildi.

28.01.2025 18:33
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Kızlarını öldürüp intihar eden kadın ve çocukları ayrı mezarlıklarda defnedildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kızlarını öldürüp intihar eden kadın ve çocukları ayrı mezarlıklarda defnedildi.

Şanlıurfa'da kızları Ada Yamanca ve Nida Yamanca'yı öldürüp silahla intihar eden Serap Kesik'in cenazeleri, Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazeleri teslim alan yakınları gözyaşı dökerken cenazeler defnedilmek üzere mezarlığa götürüldü.

Anne ve kızları ayrı mezarlıklarda defnedildi

Anne Serap Kesik, Şanlıurfa Yeni Asri Mezarlığı'nda öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından defnedilirken, öldürdüğü kızları Ada Yamanca ile Nida Yamanca ise Hazreti Ayşe Cami'de öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Bediuzzaman Aile Mezarlığı'na defnedildi.

Olayın geçmişi

Olay, dün öğle saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı Alibaba Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 11 katlı apartmanın 7'nci katından silah seslerini duyan çevredekiler, durumu polise bildirdi. Eve giden polis ekipleri, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bilgi işlem görevlisi olan ve eşinden boşanan 35 yaşındaki Serap Kesik ile 14 yaşındaki kızı Ada ve 8 yaşındaki kızı Nida Yamanca'yı hareketsiz halde yerde yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, anne ile kızı Ada'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nida da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan incelemede kadının, Nida'yı serumuna ilaç katıp öldürdükten sonra kızı Ada'yı ise silahla vurup sonra da aynı silahla intihar ettiği tespit edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Trajik Olay: Anne ve İki Kızı Ayrı Mezarlıklarda Defnedildi - Son Dakika

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