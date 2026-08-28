Şanlıurfa\'da Uyuşturucu Operasyonu

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 500 gram sentetik kannobinoid ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahsa yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 1 şahıs gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise yaklaşık 250 kilogram bonzai uyuşturucu elde edilebilecek 500 gram sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.