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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: Esrar ve Haplar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: Esrar ve Haplar Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 777 adet uyuşturucu hap ile 482 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa\'da Uyuşturucu Operasyonu: Esrar ve Haplar Ele Geçirildi
23.01.2024 - 21:47,
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda esrar maddesi ile uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Akçakale Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Ekinyazı kırsal Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda B.T. isimli şahıs gözaltına alınırken yapılan aramada, 777 adet uyuşturucu hap ile 482 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Akçakale, Suç, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: Esrar ve Haplar Ele Geçirildi - Son Dakika


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