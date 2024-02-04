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Şanlıurfa'da bir vatandaş, motosiklet üzerinde bisikletle yolculuk etti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da bir vatandaş, motosiklet üzerinde bisikletle yolculuk etti

Şanlıurfa\'da bir vatandaş, motosiklet üzerinde bisikletle yolculuk etti

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir vatandaş, bindiği motosiklet üzerinde kucağına aldığı bisikletle yolculuk yaptı. Motosiklette bulunanlar, bisikleti kucağında taşıyan vatandaşın görüntülerini cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

04.02.2024 14:51
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Şanlıurfa'da bir vatandaş, bindiği motosiklet üzerinde kucağına aldığı bisikletle yolculuk etti.

Eyyübiye ilçesi Akçakale Caddesi üzerinde seyir halindeki sürücüler, trafikte ilerleyen bir motosikletin üzerinde bisiklet taşındığını fark etti. Motosiklette sürücünün arkasındaki yolcu koltuğuna oturan vatandaşın bisikleti kucağında taşıdığını görenler, cep telefonu kamerası ile o anları görüntüledi. Motosiklette bulunanlar yollarına devam ederek gözden kayboldu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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