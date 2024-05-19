Şanlıurfa\'da Virajları Aşan Kamyon Hız Rekoru Kırdı

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Şanlıurfa'da keskin virajları bulunan yokuştan saatte yaklaşık 100 kilometre hızla inen kamyona hiçbir araç yetişemedi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Yokuşu bölgesinde yaşandı. Evren Sanayi Sitesi istikametinden şehir merkezine doğru ilerleyen kapalı kasa bir kamyon, çok sayıda virajı bulunan yokuşu saatte yaklaşık 100 kilometre indi. Kamyonun çok hızlı gittiğini fark eden sürücüler, kenara çekilip yol vermek zorunda kaldı. Kamyonu takip etmeye başlayan bir otomobildeki vatandaşlar, hızını cep telefonuyla kaydetti. Kamyonu uzun süre takip eden otomobildekiler, bir türlü yetişmeyi başaramayınca takibi bırakmak zorunda kaldı. Tam olarak hangi gün çekildiği belirlenemeyen görüntüler tepkiye neden oldu. - ŞANLIURFA