Şanlıurfa'da yağmur sonrası mahsur kalan yaşlı çift kurtarıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da yağmur sonrası mahsur kalan yaşlı çift kurtarıldı

Şanlıurfa\'da yağmur sonrası mahsur kalan yaşlı çift kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde etkili olan yağmur sonrası evlerinin damında mahsur kalan yaşlı çift, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaşlı çift, komşularının yardımıyla itfaiye ekipleri tarafından kepçenin ağzına bindirilerek kurtarıldı.

02.05.2024 18:05
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde etkili olan yağmur sonrası evlerinin damında mahsur kalan yaşlı çift, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Budaklı Mahallesi'nde yaşandı. Sabah saatlerinde başlayan ve öğleden sonra etkili olan sağanak yağmur nedeniyle bölgede olumsuzluklar yaşandı. Yağmur suyunun evlerinin önünde ve bahçesinde birikmesi sonucu dama çıkmak zorunda kalan Adile ve Cuma Yıldız çifti, komşularından yardım istedi. Yaşlı çifte ulaşamayan komşuları durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, kepçenin ağzına binip yaşlı çiftin yanına gitti. Yaşlı çifti de kepçenin ağzına bindiren ekipler, mahsur kaldıkları yerden kurtararak yere indirdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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