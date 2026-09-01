Şanlıurfa'da Yakıt Hırsızlığı Suçundan 8 Yıl 9 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs, Eyyübiye'de Jandarma Tarafından Yakalandı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, sıvı veya gaz halindeki enerji hakkında hırsızlık suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.H.S., jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'da yakıt çaldığı gerekçesiyle 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sıvı veya gaz halindeki enerji hakkında hırsızlık suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.H.S. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada gözaltına alınan şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Şanlıurfa'da Yakıt Hırsızlığı Suçundan 8 Yıl 9 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs, Eyyübiye'de Jandarma Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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