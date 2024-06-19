Şanlıurfa'da yangında 300 dönümlük buğday tarlası ve traktör kül oldu

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Kandili köyünde meydana gelen yangında, 300 dönümlük buğday tarlası ve yangına müdahale eden bir traktör tamamen yanarak kül oldu.

Öğle saatlerinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangını söndürme çalışmaları için bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yanı sıra köylüler de traktörlerle yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangının hızla yayılması ve yoğun duman nedeniyle yangına müdahale bulunan bir traktör alevlere teslim oldu.

Olay yerinde panik yaşanırken, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınabildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, hasar tespit çalışmaları devam ediyor. - ŞANLIURFA