Şanlıurfa\'da Yangında Bir Kadın Hayatını Kaybetti, Gelin Ağır Yaralandı

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Şanlıurfa'da bir evde çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti, gelini de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hilvan ilçesi Dindek Mahallesi'ndeki müstakil bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında anne Sebahat (48) ile gelini Emine Nibak ağır yaralandı. Yaralılardan Sebahat Nibak kaldırıldığı Hilvan Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken, gelininin tedavisi ise sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA