Şanlıurfa'da Yangında Bir Kadın Hayatını Kaybetti, Gelin Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Yangında Bir Kadın Hayatını Kaybetti, Gelin Ağır Yaralandı

Şanlıurfa\'da Yangında Bir Kadın Hayatını Kaybetti, Gelin Ağır Yaralandı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesindeki bir evde çıkan yangında, anne Sebahat (48) hayatını kaybetti, gelini Emine Nibak ise ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, gelinin tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

28.04.2024 18:48
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Şanlıurfa'da bir evde çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti, gelini de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hilvan ilçesi Dindek Mahallesi'ndeki müstakil bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında anne Sebahat (48) ile gelini Emine Nibak ağır yaralandı. Yaralılardan Sebahat Nibak kaldırıldığı Hilvan Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken, gelininin tedavisi ise sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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