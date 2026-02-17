Şanlıurfa'da Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Şanlıurfa\'da Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
17.02.2026 21:35
Şanlıurfa'da yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı, hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza Haliliye ilçesi Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde meydana geldi. M.H. idaresindeki 63 AHC 244 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Halide Hanım Parmaksız'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Parmaksız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Şanlıurfa

