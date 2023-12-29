 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şanlıurfa'da Yapılan Denetimlerde Fahiş Fiyat ve Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünlere Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da Yapılan Denetimlerde Fahiş Fiyat ve Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünlere Cezai İşlem Uygulandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından fahiş fiyat denetimini sıklaştırdı. Denetimlerde fabrika satış fiyatları ile raftaki etiket fiyatları kontrol edildi ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el konuldu. Zabıta ekipleri ve Ticaret İl Müdürlüğü denetim elemanları marketlerde ortak denetim yaparak tüketicilerin korunmasını sağladı.

Şanlıurfa\'da Yapılan Denetimlerde Fahiş Fiyat ve Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünlere Cezai İşlem Uygulandı
29.12.2023 - 14:50,
Abone Ol

Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardın Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, fahiş fiyat denetimini sıklaştırdı. Yapılan denetimlerde fabrika satış fiyatları ile raftaki etiket fiyatları kontrol edildi ve son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda ürüne el konularak cezai işlem uygulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret açıklamasının ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ile Ticaret Bakanlığına bağlı Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri marketlerde ortak denetim yaptı. Zabıta ekipleri ile Ticaret İl Müdürlüğü denetim elemanları başta zincir marketler olmak üzere kent merkezindeki marketleri yakın markaja aldı. Denetimlerde raflardaki etiket fiyatları ile kasa fiyatları karşılaştırılarak irsaliye satış faturaları kontrol edildi.

Denetimler kapsamında raflardaki ürünleri kontrol eden zabıta ekipleri, son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda ürüne el koydu. Bazı marketlerde ise etiketlerin son kullanma kısmının kopartılarak ürünlerin satışa sunulduğu tespit edildi.

Yarım etiketli olan ürünlere zabıta ekipleri tarafından el konuldu. El konulan ürünler imha edilmek üzere Zabıta Daire Başkanlığına götürülürken, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışını yapan firmalara cezai işlem uygulandı.

Tüketicilerin korunması ve halk sağlığı konusunda taviz vermeyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, denetimlerini sürdürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı, Asgari Ücret, Zabıta, Yerel Haberler, Hukuk, 3.Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Yapılan Denetimlerde Fahiş Fiyat ve Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünlere Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika


15:56
TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt
15:48
Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet
15:22
KKM'de yeni karar: TL dönüşümlü yeni hesap açılamayacak KKM'de yeni karar: TL dönüşümlü yeni hesap açılamayacak
15:13
TikTok'ta yeni rezalet! Kız arkadaşını kullanarak para topladı TikTok'ta yeni rezalet! Kız arkadaşını kullanarak para topladı
14:50
Marmaray'da polise, jandarmaya, basına geçit yok! Birinin bu soruna el atması lazım Marmaray'da polise, jandarmaya, basına geçit yok! Birinin bu soruna el atması lazım
14:44
Acun Ilıcalı, cumhurbaşkanına olan sempatisini ve oy tercihini açıkladı Acun Ilıcalı, cumhurbaşkanına olan sempatisini ve oy tercihini açıkladı
14:42
İsrail'in Gazze'deki hedefi: Hamas lideri Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş İsrail'in Gazze'deki hedefi: Hamas lideri Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş
14:39
Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi

Son Dakika
15:56 TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt
15:48 Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet
15:22 KKM'de yeni karar: TL dönüşümlü yeni hesap açılamayacak
15:15 Süper Kupa öncesi büyük kriz! Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmayabilir
15:13 TikTok'ta yeni rezalet! Kız arkadaşını kullanarak para topladı
14:50 Marmaray'da polise, jandarmaya, basına geçit yok! Birinin bu soruna el atması lazım
14:44 Acun Ilıcalı, cumhurbaşkanına olan sempatisini ve oy tercihini açıkladı
14:42 İsrail'in Gazze'deki hedefi: Hamas lideri Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş
14:39 Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi
14:08 Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak'tan Filistin'e destek yürüyüşü çağrısı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 16:17:50. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Yapılan Denetimlerde Fahiş Fiyat ve Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünlere Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement