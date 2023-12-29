Şanlıurfa\'da Yapılan Denetimlerde Fahiş Fiyat ve Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünlere Cezai İşlem Uygulandı

Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardın Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, fahiş fiyat denetimini sıklaştırdı. Yapılan denetimlerde fabrika satış fiyatları ile raftaki etiket fiyatları kontrol edildi ve son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda ürüne el konularak cezai işlem uygulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret açıklamasının ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ile Ticaret Bakanlığına bağlı Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri marketlerde ortak denetim yaptı. Zabıta ekipleri ile Ticaret İl Müdürlüğü denetim elemanları başta zincir marketler olmak üzere kent merkezindeki marketleri yakın markaja aldı. Denetimlerde raflardaki etiket fiyatları ile kasa fiyatları karşılaştırılarak irsaliye satış faturaları kontrol edildi.

Denetimler kapsamında raflardaki ürünleri kontrol eden zabıta ekipleri, son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda ürüne el koydu. Bazı marketlerde ise etiketlerin son kullanma kısmının kopartılarak ürünlerin satışa sunulduğu tespit edildi.

Yarım etiketli olan ürünlere zabıta ekipleri tarafından el konuldu. El konulan ürünler imha edilmek üzere Zabıta Daire Başkanlığına götürülürken, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışını yapan firmalara cezai işlem uygulandı.

Tüketicilerin korunması ve halk sağlığı konusunda taviz vermeyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, denetimlerini sürdürüyor. - ŞANLIURFA