Şanlıurfa'da 50 ton bozuk tavuk ele geçirildi
Şanlıurfa'da 50 ton bozuk tavuk ele geçirildi

25.03.2026 18:26  Güncelleme: 18:28
Siverek ilçesinde gerçekleştirilen zabıta operasyonunda, son kullanma tarihi geçmiş toplam 50 ton tavuk ürünü ele geçirildi. Zabıta ekipleri, depoyu mühürleyerek işletmeye idari para cezası uygulanacağını açıkladı. Zabıta Müdürü, halk sağlığını tehdit eden durumlardan kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde zabıta ekiplerince düzenlenen operasyonda son kullanma tarihi geçmiş 50 ton tavuk ve tavuk ürünü ele geçirildi.

Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir süredir takibe aldıkları depoya baskın düzenledi. Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde, depoda bulunan ürünlerin son kullanma tarihlerinin geçtiği tespit edildi. Denetimlerin ardından sağlığa zararlı olduğu belirlenen yaklaşık 50 ton tavuk ve tavuk ürünü, zabıta ve temizlik işleri ekiplerince kamyonlara yüklenerek imha edilmek üzere çöp alanına götürüldü. Zabıta ekipleri tarafından tarihi geçmiş ürünleri depolayan işletme mühürlenirken, işletmeye idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Zabıta Müdürü Tarık Kızılkeçi, "Yaptığımız denetimlerde şüpheli bir durum üzerine harekete geçtik. Takip sonucunda ulaştığımız depoda son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş 50 ton tavuk ürünü tespit ettik. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli şekilde bu ürünler imha edilmek üzere sevk edildi. Halk sağlığını tehdit eden hiçbir duruma kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz, denetimlerimiz aralıksız sürecek" dedi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Siverek, Zabıta, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
