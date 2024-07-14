Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası: 9 Yaralı

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Şanlıurfa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Akçakale yolu üzerindeki Ovabeyli yakınlarında yaşandı. Ali A.'nın kullandığı 34 JR 654 plakalı otomobil ile Mehmet Sait Ö.'nün kullandığı 31 NAE 68 plakalı otomobil ve Hüseyin A.'nın kullandığı 63 ACN 093 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Bakır Ö., Aynur Ö., Mehmet Sait Ö., Veysel A., Ali A., Esmanur A., Cansu A., Cihan Mert A. ve Telce A. yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Bakır Ö.'nün hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA