Şanlıurfa'daki Doğum Ölümünde Soruşturma

Sağlık Bakanlığı, Şanlıurfa'da, özel bir hastanede doğum yaptıktan sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren kadınla ilgili basın açıklaması yayınladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sağlık meslek mensuplarının tıbbi işlem ve uygulamaları nedeniyle yürütülecek ceza soruşturmaları, 7406 sayılı Kanun ile yapılan köklü değişiklikler neticesinde özel bir izin prosedürüne tabi kılınmıştır. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na eklenen Ek Madde 18 uyarınca, kamu veya özel sağlık kurumlarında görev yapan hekim, diş hekimi ve diğer sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle yapılacak soruşturmalar; Mesleki Sorumluluk Kurulu'nun soruşturmaya izin vermesi halinde yürütülebilmektedir. Dolayısıyla, bir muhakeme şartı olan soruşturma izni alınmadan ilgili sağlık meslek mensubu hakkında adli süreç başlatılamayacak ve koruma tedbirlerine karar verilemeyecektir. Bakanlığımızca Şanlıurfa'da bir özel hastanede tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle gerçekleşen ve vatandaşın vefatı ile sonuçlanan iş ve işlemler nedeniyle başlatılan soruşturmaya yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde Bakanlığımızca müdahil olunmuştur" ifadeleri yer aldı. - ANKARA