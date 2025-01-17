Şanlıurfa'daki Tekstil Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şanlıurfa'daki Tekstil Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Şanlıurfa\'daki Tekstil Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

17.01.2025 15:14  Güncelleme: 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangının çıktığı fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın depo bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü fabrikada Vali Hasan Şıldak incelemelerde bulundu. Vali Şıldak, "Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgemizde bulunan kumaş üretim fabrikamızın depo bölümünde bugün saat 12.40 sularında bir yangın çıktı. Depo bölümünde başlayan yangın, çok hızlı ve güçlü yapılan müdahale sonucunda kontrol altına alındı diyebiliriz. Şu an itibarıyla 15'in üzerinde arazöz, itfaiye aracı, büyükşehir ve ilçe belediyelerimize ait yangın söndürme araçları, yine organize sanayi bölgemize ait araçlar, polisimiz, jandarmamız onların da TOMA araçlarıyla destek sağlandı. Yapılan müdahaleler sonucunda yangın depoda hapsedildi. Diğer üretim alanlarına sıçramadan önlendi. İnşallah kontrol altına alındı diyebiliriz. En sevindirici olan da herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değil" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, İtfaiye, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'daki Tekstil Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:30 Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan “Salgın mı var“ sorusuna net yanıt Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "Salgın mı var?" sorusuna net yanıt
14:56 Erdoğan’dan CHP’ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede
14:47 MEB’den yeni yönetmelik İlkokula sınıf tekrarı geldi, tenefüs süreleri kısaldı MEB'den yeni yönetmelik! İlkokula sınıf tekrarı geldi, tenefüs süreleri kısaldı
14:46 Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi
13:37 Hamas: Ateşkeste tüm engeller ortadan kalktı Hamas: Ateşkeste tüm engeller ortadan kalktı
22:48 Dünya Bankası’ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin Dünya Bankası'ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin
22:14 Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu
22:06 Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal’in askerleriyiz Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal'in askerleriyiz
22:05 Efsanevi yönetmen David Lynch hayatını kaybetti Efsanevi yönetmen David Lynch hayatını kaybetti
21:43 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
21:39 Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi
21:28 Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 16:07:24. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'daki Tekstil Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.