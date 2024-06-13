Şanlıurfa'dan Ankara'ya getirilen hastalıklı köpeklerle ilgili dava açıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'dan Ankara'ya getirilen hastalıklı köpeklerle ilgili dava açıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden hastalıklı olduğu iddia edilen 35 köpeği Ankara'ya getiren Yaşama Tutunan Patililer Derneği Başkanı Buket Özgünlü hakkında 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'sahipli hayvana işkence' suçundan 4 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

13.06.2024 23:28
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden hastalıklı olduğu iddia edilen 35 köpeği Ankara'ya getiren Yaşama Tutunan Patililer Derneği Başkanı Buket Özgünlü hakkında 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'sahipli hayvana işkence' suçundan 4 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki hastalıklı olduğu iddia edilen köpekleri Ankara'ya getiren 'Köpekvelisiii' kullanıcı adlı Buket Özgünlü hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame düzenlendi. Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Özgünlü ve Muhammed Savaş Demir hakkında Başsavcılık tarafından 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'sahipli hayvana işkence' suçundan 4'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Özgünlü hakkında hazırlanan iddianamedeki ifadesinde köpekleri belediye yetkilileri tarafından verilen onayla sahiplendiğini, köpeklerin kuduz olsaydı böyle bir şeye izin verilmeyeceğini ifade etti. İddianame Ankara 38. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Siverek, Ankara, Hayvan Hakları, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'dan Ankara'ya getirilen hastalıklı köpeklerle ilgili dava açıldı - Son Dakika

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