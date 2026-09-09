Şanlıurfa Eyyübiye'de kanala giren 15 yaşındaki Yusuf Kılıç'ın cesedi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şanlıurfa Eyyübiye'de kanala giren 15 yaşındaki Yusuf Kılıç'ın cesedi bulundu

Şanlıurfa Eyyübiye\'de kanala giren 15 yaşındaki Yusuf Kılıç\'ın cesedi bulundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılan 15 yaşındaki Yusuf Kılıç'ın cansız bedeni, kaybolduğu yerden 8 kilometre uzaklıkta bulundu. Yaklaşık 25 saat süren arama çalışmalarının ardından bulunan Kılıç'ın cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğun cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, 7 Eylül 2026 saat 13.30 sıralarında Eyyübiye ilçesine bağlı Aşağıhamedan Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 15 yaşındaki Yusuf Kılıç, yüzmek amacıyla suya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Kılıç, gözden kayboldu. Kılıç'a ulaşmak için dalgıç polis ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

Kaybolduğu yerden 8 kilometre uzaklıkta bulundu

Arama çalışmaları kapsamında Kılıç'ın, yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu. 25 saat sonra bulunan ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, Yusuf Kılıç, Acil Durum, Şanlıurfa, Eyyübiye, 3. Sayfa, Otopsi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa Eyyübiye'de kanala giren 15 yaşındaki Yusuf Kılıç'ın cesedi bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurşun 12 yaşındaki Abbas’ın hayallerini vurdu Daha 2 hafta olmuştu Kurşun 12 yaşındaki Abbas'ın hayallerini vurdu! Daha 2 hafta olmuştu
Denetimi görünce yer değiştirdi, dron saniye saniye kaydetti Denetimi görünce yer değiştirdi, dron saniye saniye kaydetti
Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü Ekipler anında tepesine bindi Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Ekipler anında tepesine bindi
Rusya’dan Körfez’de dengeleri değiştirecek hamle Türkiye detayı dikkat çekti Rusya'dan Körfez'de dengeleri değiştirecek hamle! Türkiye detayı dikkat çekti
Yaşını duyan bir daha izliyor Rahmi Koç pistin tozunu attırdı Yaşını duyan bir daha izliyor! Rahmi Koç pistin tozunu attırdı
Benzema ihrama girdi Kabe’den paylaştığı nota beğeni yağıyor Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor

14:25
Merih Demiral’ın delirdiği anlar Soyunma odasını bastı
Merih Demiral'ın delirdiği anlar! Soyunma odasını bastı
14:13
Usta oyuncuya büyük vefasızlık Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı
Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı
14:04
Öğretmen, polis, vaiz İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar
Öğretmen, polis, vaiz! İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar
12:50
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
12:08
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
11:40
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten ’Kara Haydar’ açıklaması
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten 'Kara Haydar' açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 14:49:27. #7.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa Eyyübiye'de kanala giren 15 yaşındaki Yusuf Kılıç'ın cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement