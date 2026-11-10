Şanlıurfa Eyyübiye'de üst geçidin plastik tabanı yandı, itfaiye ekipleri söndürdü

Şanlıurfa Eyyübiye'de üst geçidin plastik tabanı yandı, itfaiye ekipleri söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde Akçakale Caddesi üzerindeki üst geçitte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Üst geçidin plastik tabanının yanmasıyla büyüyen yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, çıkış nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki bir üst geçitte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre olay, Akçakale Caddesi üzerinde yaşandı. Yol üzerindeki bir üst geçitte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, üst geçidin üzerindeki plastik tabanın yanması sonucu çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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