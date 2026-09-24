Şanlıurfa Karaköprü\'de 5.4\'lük deprem Ruha TV çalışanlarını korkuttu

Şanlıurfa Karaköprü'de 5.4'lük deprem Ruha TV çalışanlarını korkuttuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa Karaköprü'de saat 10.41'deki 5.4 büyüklüğündeki deprem, çalışırken yakalanan Ruha TV çalışanları arasında paniğe yol açtı. Sarsıntıda koşuşturup bağıran çalışanların o anları kameraya yansırken, ekip panik sonrası dışarı çıktı.
Şanlıurfa'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depreme çalışırken yakalanan yerel televizyon çalışanlarının yaşadığı panik kameraya yansıdı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saat 10.41'de yaşanan 5.4'lik depreme çalışırken yakalanan Şanlıurfa Ruha TV çalışanlarının yaşadığı panik kamera yansıdı. Sarsıntıda panikle koşuşturan çalışanların korku içinde bağırdıktan sonra dışarıya çıkmaya çalıştıkları gözlendi.
Panik anlarını atlatan çalışanların daha sonra dışarı çıktıkları görüldü.
Kaynak: İHA
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