Şanlıurfa Karaköprü\'de 7 yıl 6 ay hapis cezası olan hükümlü tutuklandı

Şanlıurfa Karaköprü'de 7 yıl 6 ay hapis cezası olan hükümlü tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Karaköprü'de düzenlediği operasyonla hırsızlık suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'da hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda, hakkında "hırsızlık" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ç., Karaköprü ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. T.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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