Şanlıurfa Karaköprü'de hırsızlık hükümlüsü R.K. jandarmanın operasyonuyla yakalandı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, hakkında hırsızlık suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K., jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen R.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, hakkında hırsızlık suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında "hırsızlık" suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K, Karaköprü ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen R.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı..
Kaynak: İHA
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