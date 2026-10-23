Şanlıurfa Karaköprü\'de hırsızlıktan 9 yıl 2 ay hapis cezası olan hükümlü tutuklandı

Şanlıurfa Karaköprü'de hırsızlıktan 9 yıl 2 ay hapis cezası olan hükümlü tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde hakkında hırsızlık suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarmanın çalışmasıyla yakalandı. Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, hırsızlık suçundan hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hırsızlık suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç., Karaköprü ilçesinde yakalandı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İHA
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