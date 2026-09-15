Şanlıurfa Karaköprü'de iki otomobil kavşakta çarpıştı, 1 kadın yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa Karaköprü'de iki otomobil kavşakta çarpıştı, 1 kadın yaralandı

Şanlıurfa Karaköprü\'de iki otomobil kavşakta çarpıştı, 1 kadın yaralandı
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi GAP Bulvarı'nda iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1 kadın yaralandı. Yaralı kadın, sağlık ekiplerince Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kadın yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesi GAP Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücü isimleri öğrenilemeyen 34 PHL 73 plakalı otomobil ile 32 ACE 073 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, araçta bulunan 1 kadın yaralandı. Yaralı kadın, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Mehmet Akif İnan, Şanlıurfa, Karaköprü, 3. Sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa Karaköprü'de iki otomobil kavşakta çarpıştı, 1 kadın yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa Karaköprü'de iki otomobil kavşakta çarpıştı, 1 kadın yaralandı - Son Dakika
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