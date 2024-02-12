Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde açık mera alanında kurt sürüsü görüntülendi - Son Dakika
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde açık mera alanında kurt sürüsü görüntülendi

Şanlıurfa\'nın Siverek ilçesinde açık mera alanında kurt sürüsü görüntülendi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kaydedilen görüntülerde taşlık mera alanında ilerleyen kurt sürüsü görüntülendi. Siverek'te kurt sürüleri ara ara koyun sürülerine saldırarak, birçok hayvanı telef ediyor.

12.02.2024 14:45  Güncelleme: 14:47
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde açık mera alanında kurt sürüsü görüntülendi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kaydedilen görüntülerde taşlık mera alanında ilerleyen kurt sürüsü görüntülendi. Çevrede yaşayan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde 4 kurt gündüz vakti, yerleşim alanına yakın yerden dağlık alana doğru koştukları görüntülendi.

Siverek'te kurt sürüleri ara ara koyun sürülerine saldırarak, birçok hayvanı telef ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde açık mera alanında kurt sürüsü görüntülendi - Son Dakika
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