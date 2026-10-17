Şanlıurfa Siverek\'te 920 bin TL\'lik bakır tel hırsızlığına karışan şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir şantiyeden yaklaşık 920 bin TL değerinde 964 metre bakır tel çalınmasıyla ilgili yürütülen çalışmada şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Siverek ilçesinde bir firmaya ait şantiyeden makaraya sarılı 964 metre bakır telin çalındığı belirlendi. Çalınan bakır tellerin piyasa değerinin yaklaşık 920 bin TL olduğu tespit edildi.

Olayın aydınlatılması amacıyla Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince saha araştırmaları yapıldı, güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda olayda kullanıldığı değerlendirilen aracın plakası ve tescil sahibi belirlendi.

Aracın Batman'da ikamet eden E.G. isimli şahıs adına kayıtlı olduğunun tespit edilmesi üzerine şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen E.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.