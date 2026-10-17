Şanlıurfa Siverek'te 920 bin TL'lik bakır tel hırsızlığına karışan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Şanlıurfa Siverek'te 920 bin TL'lik bakır tel hırsızlığına karışan şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa Siverek\'te 920 bin TL\'lik bakır tel hırsızlığına karışan şüpheli tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa Siverek'te bir şantiyeden yaklaşık 920 bin TL değerinde 964 metre bakır tel çalındığı belirlendi. Jandarma ve JASAT ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan şüpheli, adli makamlara sevk edilip tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir şantiyeden yaklaşık 920 bin TL değerinde 964 metre bakır tel çalınmasıyla ilgili yürütülen çalışmada şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Siverek ilçesinde bir firmaya ait şantiyeden makaraya sarılı 964 metre bakır telin çalındığı belirlendi. Çalınan bakır tellerin piyasa değerinin yaklaşık 920 bin TL olduğu tespit edildi.

Olayın aydınlatılması amacıyla Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince saha araştırmaları yapıldı, güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda olayda kullanıldığı değerlendirilen aracın plakası ve tescil sahibi belirlendi.

Aracın Batman'da ikamet eden E.G. isimli şahıs adına kayıtlı olduğunun tespit edilmesi üzerine şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen E.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA
ŞanlıurfaGüvenlik3. SayfaJandarmaSiverekGüncelJASATSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müsavat Dervişoğlu’ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti’nin milliyetçiliği hepimize yeter Müsavat Dervişoğlu'ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti'nin milliyetçiliği hepimize yeter
PKK elebaşlarına ülke aranıyor İlk ret geldi: İstemiyoruz PKK elebaşlarına ülke aranıyor! İlk ret geldi: İstemiyoruz
Fenerbahçe’den ayrıldı, Messi’ye döndü Tahmin edin kim Fenerbahçe'den ayrıldı, Messi'ye döndü! Tahmin edin kim?
Günün bombası Barış Alper Yılmaz ile İrem Haznedar aşk mı yaşıyor Günün bombası! Barış Alper Yılmaz ile İrem Haznedar aşk mı yaşıyor?
Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
Telefon ekranını gösterip insanları kandırıyordu, foyası ortaya çıktı Telefon ekranını gösterip insanları kandırıyordu, foyası ortaya çıktı
12:31
“Osman Gazi“ gaz üretimi için yola çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mavi Vatan’ın ilk fabrikası
"Osman Gazi" gaz üretimi için yola çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mavi Vatan'ın ilk fabrikası
12:21
Bunlar nasıl rakamlar ’Daha 17’ oyuncularının haftalık kazançları olay oldu
Bunlar nasıl rakamlar? 'Daha 17' oyuncularının haftalık kazançları olay oldu
11:52
İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak
İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak
11:06
Kasım 2026’yı işaret etmişti Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor
Kasım 2026'yı işaret etmişti! Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor
10:57
4 yaşındaki çocukları güzellik yarışmasına sokacaklardı Bakanlık devrede
4 yaşındaki çocukları güzellik yarışmasına sokacaklardı! Bakanlık devrede
10:15
Mustafa Sarıgül’le ilgili vahim iddia İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı
Mustafa Sarıgül'le ilgili vahim iddia! İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 12:56:51. #.0.3#
SON DAKİKA: Şanlıurfa Siverek'te 920 bin TL'lik bakır tel hırsızlığına karışan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei