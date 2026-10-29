Şanlıurfa Siverek'te arazi anlaşmazlığı kavgaya dönüştü, 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa Siverek'te arazi anlaşmazlığı kavgaya dönüştü, 7 kişi yaralandı

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Şanlıurfa Siverek\'te arazi anlaşmazlığı kavgaya dönüştü, 7 kişi yaralandı
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Edinilen bilgilere göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı. Gürakar Mahallesi'nde meydana gelen olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

Olay, Siverek'in Gürakar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taşlı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Şanlıurfaİnceleme3. SayfaGürakarSiverekGüncelSon Dakika

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