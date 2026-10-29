Şanlıurfa Siverek\'te arazi anlaşmazlığı kavgaya dönüştü, 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

Olay, Siverek'in Gürakar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taşlı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.