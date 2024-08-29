Şanlıurfa Siverek'te arazi kavgası: İkiz kardeşler öldü, 5 yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa Siverek'te arazi kavgası: İkiz kardeşler öldü, 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan arazi kavgasında, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Ölenlerin ikiz kardeş olduğu öğrenildi. Kavga, Siverek ilçesine bağlı kırsal Bayırözü Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

29.08.2024 22:59
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Şanlıurfa Siverek'te arazi kavgası: İkiz kardeşler öldü, 5 yaralı

Arazi kavgasında ikizler öldü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan arazi kavgasında, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Ölenlerin ikiz kardeş olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kavga, Siverek ilçesine bağlı kırsal Bayırözü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi meselesi yüzünden husumet bulunan akraba iki aile fertleri tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle çıkan taşlı, sopalı, silahlı kavgada, Muzaffer (48), Turan (48), Ahmet (38), Kenan (44), Ferhat Akbulut (42), Fatih D. ile Leyla Ö. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan ikiz oldukları öğrenilen Muzaffer ve Turan isimli kardeşler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılardan Fatih D.'nin ve Ahmet Akbulut'un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, hastane ve kırsal mahallede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa Siverek'te arazi kavgası: İkiz kardeşler öldü, 5 yaralı - Son Dakika

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