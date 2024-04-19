Şanlıurfa Siverek\'te Silah ve Mühimmat Operasyonu

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde jandarma komutanlığınca yapılan operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yasa dışı silahlanmayla mücadele çerçevesinde, alınan istihbarı bilgiler doğrultusunda Siverek ilçesinde tespit edilen 3 adrese baskın düzenlendi. Siverek JASAT, Siverek Asayiş Komando ve 3 bomba/mayın arama köpek unsuru ile toplamda 120 jandarma personelinin katılımıyla yapılan operasyon sonucunda; 2 adet G-3 piyade tüfeği, 9 adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, 1.040 adet G-3 piyade tüfeği fişeği. 2 adet tabanca, bunlara ait şarjör ve mermiler, ruhsatsız av tüfekleri ve 1 adet gaz el bombası ele geçirildi. Gözaltına alınan M.M., M.A. ve H.A. isimli şahısların jandarmadaki işlemleri devam ediliyor. - ŞANLIURFA