Şanlıurfa Siverek'te tır ile biber yüklü kamyonet çarpıştı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şanlıurfa Siverek'te tır ile biber yüklü kamyonet çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa Siverek\'te tır ile biber yüklü kamyonet çarpıştı, 3 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır ile kırmızı biber yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yeni Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana gelen kazada yan yatan kamyonetteki yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır ile kırmızı biber yüklü kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek Yeni Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tır ile kırmızı biber yüklü kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yan yatarken, araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Siverek, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa Siverek'te tır ile biber yüklü kamyonet çarpıştı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu
Gaziantep FK’de Fenerbahçe maçı öncesi 3 eksik Gaziantep FK'de Fenerbahçe maçı öncesi 3 eksik
Canlı yayında acı haber: Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın kardeşi vefat etti Canlı yayında acı haber: Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın kardeşi vefat etti
Okan Buruk’tan maç sonunda olay sözler: Onun hayatını bitiririm Okan Buruk'tan maç sonunda olay sözler: Onun hayatını bitiririm
Celal Adan: MHP’nin birinci parti olduğu bir Türkiye’ye ihtiyaç var Celal Adan: MHP'nin birinci parti olduğu bir Türkiye'ye ihtiyaç var

19:25
Silivri’deki faciadan ilk haber Batan geminin yakınlarında ceset bulundu
Silivri'deki faciadan ilk haber! Batan geminin yakınlarında ceset bulundu
19:11
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz Tançalan tutuklandı
Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz Tançalan tutuklandı
19:02
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:16
Rusya ve Ukrayna anlaştı Birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklar
Rusya ve Ukrayna anlaştı! Birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklar
17:40
Maaşlarına zam bekleyen emekliler için masada başka bir formül var
Maaşlarına zam bekleyen emekliler için masada başka bir formül var
16:57
Kayıp Büşra’nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı
Kayıp Büşra'nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 20:44:11. #.0.2#
SON DAKİKA: Şanlıurfa Siverek'te tır ile biber yüklü kamyonet çarpıştı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement