Şanlıurfa Siverek'te tır ile biber yüklü kamyonet çarpıştı, 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır ile kırmızı biber yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yeni Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana gelen kazada yan yatan kamyonetteki yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır ile kırmızı biber yüklü kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Siverek Yeni Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tır ile kırmızı biber yüklü kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yan yatarken, araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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