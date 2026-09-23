Şanlıurfa Viranşehir\'de jandarma, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahsı yakaladı

Şanlıurfa Viranşehir'de jandarma, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahsı yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Jandarma ekipleri, Şanlıurfa'da bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı. Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü.
Şanlıurfa'da dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?