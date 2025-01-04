Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi - Son Dakika
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Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi

Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi

Bursa'da şans oyunları oynayan eşine kızan kadın sinir krizi geçirdi. Eşinin oyun oynadığı dükkana gelen kadın kızarak kocasını yaka paça dışarı çıkardı. Öfkeli kadın, sinirini dükkan içinde buluna bilgisayardan ve dükkan önündeki motosikletten çıkardı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

04.01.2025 09:33
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Bursa'da şans oyunları oynayan eşine kızan bir kadın, kızarak kocasını yaka paça dışarı çıkardı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Eşinin, şans oyunları dükkanında olduğunu öğrenen kadın sinir krizi geçirdi. Öfkeli kadın, sinirlenerek dükkana gitti. Eşini karşısında gören kadın, yaka paça dışarı çıkardı.

SİNİRİNİ BİLGİSAYAR VE MOTOSİKLETTEN ÇIKARDI

Eşinin şans oyunları oynadığını gören kadın adeta cinnet geçirdi. Dışarı çıkınca da siniri dinlemeyen öfkeli kadın, dükkan önünde bulunan park halindeki motosikleti yıktı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi

"BİZ DE NASİBİMİZİ ALDIK"

Yaşanan olay üzerine şok geçiren şans oyunları dükkanı sahibi Umut Yıldız, "Biraz trajikomik bir olay. Akşam saatlerinde dışardan sesler geldi. Sonrasında bağırarak içeri bir teyze girdi. 'Sizi polise şikayet edeceğim', 'Burayı kapattıracağım' diye tehditler etti ve köşede bulunan müşterimizin yanına gitti. Müşterinin önünde bulunan bilgisayara zarar vermeye başladı. Ben de durum üzerine kadını uyardım. Eşini alıp dışarı çıkarırken biz de nasibimizi aldık. Dışarı çıkınca da dükkan önünde bulunan ve kızıma ait olan motosikleti devirdi. Maddi zarar verdi" diye konuştu.

"KAMERALARI İZLEYİNCE ÇOK ÜZÜLDÜM"

Sabah uyandığında motosikletinin yanına giden ve motosikletini hasarlı gören Ruken Dilek Yıldız ise, "Sabah motosikletimin hasarlı olduğunu fark ettim. Sonrasında kameraları izleyince çok üzüldüm. Şahsi malım hasar aldı. Bu olayı ikinci kez yaşıyorum, ve maddi hasar oluştu. İnşallah bu durum bir an önce çözülür, benim isteğim uzlaşmak. Olmazsa adli makamlara başvuracağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Gündem, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi - Son Dakika

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