Şans Oyunundan Kazandığı Parayı Çekemeyen Genç Kurşun Yağmuruna Tutuldu

Kurşunlar onu 2 aylık bebeğine mama almaya gittiğinde buldu...O anlar kameralara yansıdı

Şans oyunlarından kazandığı fakat çekemediği 700 bin lira kabusu oldu

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 25 yaşındaki genç, şans oyunlarından kazandığı ve hesabına aktaramadığı 700 bin liradan pay isteyenler tarafından kurşun yağmuruna tutulduğunu iddia etti. Bebeğine mama almak için dışarıya çıktığı sırada olayın meydana geldiğini ifade eden genç, "Yaşadığım bu olaydan sonra Sakarya'yı terk etmeyi düşünüyorum. Belli ki bu şahıslar durmayacak ve beni öldürme çabaları var. Eşim ve çocuğuma herhangi bir zarar gelmesin diye buradaki evimi terk edeceğim" dedi.

Evli ve bir çocuk babası 25 yaşındaki Ersin Çoban, bir yıl önce İstanbul'da oynadığı şans oyunundan 700 bin lira para kazandı. İddiaya göre, Çoban'ın mahalleden tanıdığı B.B. ile Y.B. isimli şahıslar ise bu paradan pay istedi. Kazandığı parayı hesabına aktaramadığı öğrenilen Çoban'ın, B.B. ile Y.B. tarafından tehdit edildiği öne sürüldü. Panik olan Ersin Çoban, bir süre sonra ailesiyle birlikte Sakarya'nın Adapazarı ilçesine taşındı.

23 Aralık Cumartesi günü gece saatlerinde bebeğine mama almak için dışarıya çıkan Ersin Çoban, sokakta tartıştığı iki şüpheli tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Ayaklarından yaralanan genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bir bacağına iki, diğer bacağına 5 kurşun isabet eden Çoban, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri ise B.B. ile Y.B.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, delil yetersizliği sebebiyle serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin güvenlik kamera görüntülerinde ise şahısların olay yerine geldiği ve aralarında hengame çıktığı görülüyor.

"Sakarya'ya taşınmak zorunda kaldım"

Yaşadığı olayı anlatan Ersin Çoban, "İstanbul'da şans oyunundan 700 bin lira kadar para kazandım ve bu paraya tahsil edemedim. İki şüpheli benim para kazandığımı duymuşlar ve evime gelerek benden para talep ettiler. Bende bu parayı hesabıma aktaramadığım için ödeyemeyeceğimi söyledim. Onlarda parayı istemekte ısrarcı olup beni öldürmekle tehdit edip, evimin içinde bir el havaya ateş ederek gittiler. Bu kişileri tanıyorum. Bana ve eşim ile çocuğuma zarar vermelerinden tedirgin olduğum için Sakarya'ya taşınmak zorunda kaldım. Bu şahıslar benim buradaki evimi bulup bana saldırıyı gerçekleştirdiler" dedi.

"Delil yetersizliği sebebiyle serbest bırakıldılar ve tehditler hala devam ediyor"

Şüphelilerin kendisine pusu kurduğunu iddia eden Çoban, "Çocuğuma mama almak için saat 02.30 sıralarında motosikletime binerek dışarı çıktım. Biraz ileri doğru hareket ettiğim zamanda mahallede birini gördüm ve onlar olabileceğini hiç tahmin etmedim. Daha önceki zamanlarda motosiklet hırsızlığı oluyordu. Bende yine bir hırsızlık olayı sandım ve kim olduklarını, neden orada beklediklerini sordum ve 'Seni bekliyorum' diyerek iki kişi bana çapraz ateş etmeye başladı. Kurşunların hedefi olduktan sonra ambulansla hastaneye sevk edildim. Benim yaşadığım bu mağduriyet şans oyunundan kazandığım fakat çekemediğim 700 bin liradan kaynaklı olarak oluştu. Şüpheliler olaydan bir ay sonrasında yakalandı ancak delil yetersizliği sebebiyle serbest bırakıldılar ve tehditler hala devam ediyor" diye konuştu.

"Evimi terk edeceğim"

Çoban, Sakarya'dan da taşınmak için hazırlık yaptığını aktararak, "Yaşadığım bu olaydan sonra Sakarya'yı terk etmeyi düşünüyorum. Belli ki bu şahıslar durmayacak ve beni öldürme çabaları var. Eşim ve çocuğuma herhangi bir zarar gelmesin diye buradaki evimi terk edeceğim. Bu olaylarla ilgili doğduğum, büyüdüğüm şehri İstanbul'u terk edip Sakarya'ya geldim ancak olaylar peşimi bırakmadı ve buradan da gitmeyi düşünüyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ben bir aydan beri yatıyorum ve kalkamıyorum. Paramda yoktu. Taşınmak için arkadaşlarımı aradım ve evimi taşımak için onlardan borç aldım. Mahkeme bu şahısları serbest bıraktı, tutuksuz yargılanıyorlar. Şuanda ben onların tutuklanmasını istiyorum" şeklinde konuştu.