Şantaj Ağına Operasyon: 11 Tutuklama - Son Dakika
05.05.2026 21:08
Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, canlı yayın uygulaması üzerinden kurulan şantaj ağı deşifre edilerek 11 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen planlı çalışma kapsamında, TANGO isimli canlı yayın uygulaması üzerinden kurulan sistem ortaya çıkarıldı. Yapılan incelemelerde, kadın şüphelilerin müstehcen içerikli canlı yayınlar açtığı, yayını izleyen erkek şahısların "VIP oda" adı altında birebir görüntülü görüşmelere yönlendirildiği belirlendi.

Görüntülerle tehdit etmişler

Bu görüşmeler sırasında elde edilen cinsel içerikli görüntülerin kayıt altına alındığı, daha sonra farklı kişiler tarafından mağdurların yakınlarına gönderileceği tehdidiyle şantaj yapıldığı ve bu yöntemle para temin edildiği tespit edildi. Şüphelilerin hesapları üzerinde yapılan incelemelerde, 9 aylık süreçte yaklaşık 70 milyon TL işlem hacmine ulaşıldığı ve elde edilen paranın kripto varlık piyasalarına aktarıldığı ortaya konuldu.

Mega şehirlerde operasyon

Nitelikli dolandırıcılık ve şantaj suçlarını örgütlü şekilde gerçekleştirdiği değerlendirilen şüphelilere yönelik Tekirdağ merkezli İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9'u kadın olmak üzere toplam 16 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

