Sapanca\'da Alacak Verecek Kavgası: Bir Kişi Yaralandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan kavgada bir kişi, tartıştığı kişiyi önce bıçakladı ardından silahla bacağından vurarak yaraladı. Yaralı hastanede tedavi altına alınırken saldırgan jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Gece saatlerinde İstanbuldere Mahallesinde meydana gelen olayda, M. T. (69) ile O. Ö.(53) arasında alacak verecek meselesi sebebiyle tartışma yaşandı. Tartışmanın yerini kavgaya bırakması sonrasında O.Ö., M.T.'yi önce karnından bıçakladı ardından ise silahla bacağından vurarak yaraladı. M.T. kanlar içinde yere yığılırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edilirken saldırgan jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA