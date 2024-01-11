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Sapanca'da Alacak Verecek Kavgası: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Sapanca'da Alacak Verecek Kavgası: Bir Kişi Yaralandı

Sapanca'nın İstanbuldere Mahallesi'nde alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan kavgada bir kişi, tartıştığı kişiyi bıçaklayarak yaraladı ve ardından silahla bacağından vurdu. Yaralı hastanede tedavi altına alınırken saldırgan ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sapanca\'da Alacak Verecek Kavgası: Bir Kişi Yaralandı
11.01.2024 - 12:35,  Güncelleme: 12:37
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan kavgada bir kişi, tartıştığı kişiyi önce bıçakladı ardından silahla bacağından vurarak yaraladı. Yaralı hastanede tedavi altına alınırken saldırgan jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Gece saatlerinde İstanbuldere Mahallesinde meydana gelen olayda, M. T. (69) ile O. Ö.(53) arasında alacak verecek meselesi sebebiyle tartışma yaşandı. Tartışmanın yerini kavgaya bırakması sonrasında O.Ö., M.T.'yi önce karnından bıçakladı ardından ise silahla bacağından vurarak yaraladı. M.T. kanlar içinde yere yığılırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edilirken saldırgan jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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Jandarma, Sakarya, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sapanca'da Alacak Verecek Kavgası: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika


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