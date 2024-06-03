Sapanca'da Arkadaş Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
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Sapanca'da Arkadaş Tartışması Kanlı Bitti

Sapanca'nın Rüstempaşa Mahallesi'nde bir kişi, araç içerisinde tartıştığı arkadaşı tarafından bacağından vuruldu. Yaralı, araçtan atlayarak kurtulurken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

03.06.2024 21:41
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir kişi, araç içerisinde tartıştığı arkadaşı tarafından tabanca ile bacağından vuruldu. Yaralı araçtan atlayarak kurtulurken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Rüstempaşa Mahallesi Kumbaz Caddesi üzerinde E.Z. (24), araçla seyir halindeyken arkadaşı A.A. (24) tarafından bacağından tabanca ile vuruldu. Olay sonrası hareket halindeki araçtan atlayan E.Z.'yi görenlerin ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı genç, sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis, olay sonrası kaçan A.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Sapanca'da Arkadaş Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
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