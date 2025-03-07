Sapanca\'da sahte bungalov ilanıyla dolandırıcılık yapan 22 kişi tutuklandı

Sosyal medya üzerinden Sapanca'da sahte bungalov kiralama ilanı vererek vatandaşları toplam 120 milyon dolandıran 30 şüpheliden 22'si tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medya üzerinden Sapanca'da sahte bungalov kiralama ilanı vererek vatandaşları toplam 120 milyon dolandıran şüpheliler için ekipler harekete geçti. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Kocaeli, Ankara, İstanbul, Nevşehir, Adana, Mersin'den gelen şikayetler üzerine bungalov dolandırıcılığına operasyon düzenledi.

22 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli polisi tarafından Kocaeli ile birlikte 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 30 kişi gözaltına alındı. Kocaeli'ye getirilen 30 şüpheli ifadeleri sonrasında bugün adliyeye sevk edildi. Adliyede Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 22'si tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.